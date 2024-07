LECCO – La partita Calcio Lecco 1912-Milan Futuro, valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2024/25 e inizialmente in programma sabato 10 agosto alle 18, è stata posticipata dalla Lega Pro alle 21 dello stesso giorno.

Le informazioni su biglietti e accrediti della sfida, che si giocherà allo stadio Rigamonti-Ceppi, verranno diffuse in seguito.

La vincente della sfida sarà impegnata sabato 17 agosto alle 18 in trasferta contro la vincente del match tra Renate e Novara.