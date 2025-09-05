CALCIO LECCO: PRESENTATA LA PRIMA SQUADRA, GATTINONI: “PROGETTO SOLIDO”

LECCO – Ieri, giovedì 4 settembre, si è tenuta nella storica sede della Canottieri Lecco la presentazione ufficiale della prima squadra della Calcio Lecco 1912, evento che ha visto la partecipazione del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni. Il primo cittadino ha voluto portare il saluto della città e sottolineare l’importanza del legame tra la società sportiva e il territorio.

Nel suo intervento, Gattinoni ha evidenziato come tra Comune e Calcio Lecco ci sia un progetto solido e ambizioso, fondato su principi organizzativi chiari e concreti. “Queste sono le condizioni per far bene,” ha affermato il primo cittadino, ricordando come un’organizzazione altrettanto seria sia la base indispensabile per ottenere risultati positivi.

Un motivo di orgoglio per la città, secondo il sindaco, è il dato che vede Lecco al primo posto in Italia per la pratica sportiva tra i più giovani. Società come la Calcio Lecco, ha aggiunto Gattinoni, sono un esempio e una fonte di ispirazione per tanti giovani atleti e appassionati.

Concludendo, il sindaco ha rivolto un augurio alla squadra per la stagione sportiva che sta per iniziare: “Che questa nuova stagione porti soddisfazioni, crescita ed emozioni da condividere con tutta la città”.

