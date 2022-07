LECCO – Prosegue la campagna di rafforzamento estiva del Lecco. L’ennesimo colpo di mercato si chiama Stefano Girelli che arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno del 2023 dalla Cremonese.

Stefano Girelli è un centrocampista centrale di piede destro classe 2001. Ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Lumezzane per poi passare a quello della Cremonese. Successivamente è andato in prestito nel gennaio 2021 alla Pergolettese dove ha fatto le sue prime partite tra i professionisti. Anche l’ultima stagione l’ha trascorsa in prestito alla Pergolettese dove ha collezionato 24 presenze in Serie C.

Importanti novità anche sul fronte rinnovi. Matteo Battistini ha infatti firmato fino al 30 giugno del 2024. L’esperto difensore classe 1994, giunto a Lecco nell’estate scorsa dal Piacenza, nella sua prima stagione in maglia bluceleste ha collezionato 33 presenze, un gol e due assist, distinguendosi per correttezza, impegno e ottime prestazioni sul campo.

Rinnovo fino al 2024 anche per Vedran Celjak. Il difensore croato classe 1991, approdato sulle rive del Lario nel 2020, ha totalizzato 67 presenze, quattro gol e tre assist, rivelandosi un giocatore affidabile sotto tutti i punti di vista e sempre corretto in campo, qualità che gli hanno permesso di indossare più volte la fascia da capitano del Lecco.