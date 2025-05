CALCIO, LECCO PRIMAVERA: MAZZOLENI SALTA ANCHE LA FINALE DI RITORNO

LECCO – Il tecnico della Primavera del Lecco, Achille Mazzoleni, dovrà scontare un’ulteriore giornata di squalifica, portando così a tre il totale delle gare da cui è stato estromesso. Dopo l’espulsione rimediata nella semifinale playoff contro la Pro Patria, che gli era già costata la squalifica per le prime due partite della finale, il provvedimento è stato aggravato a causa di un episodio avvenuto durante la finale d’andata contro il Mantova .

La motivazione della nuova sanzione risiede nella “riunione tecnica” tenuta da Mazzoleni all’intervallo: nonostante la squalifica, il tecnico si è avvicinato alla recinzione del campo e, dall’esterno delle reti, ha comunicato con i propri giocatori, violando così le disposizioni federali che vietano qualsiasi tipo di contatto tecnico durante la squalifica.

Per effetto di questa decisione, Mazzoleni non potrà essere presente in panchina né accedere agli spogliatoi nella gara di ritorno contro il Mantova, né potrà rilasciare dichiarazioni ufficiali prima o dopo la partita. Resta la possibilità, in caso di vittoria nel doppio confronto, di partecipare alla premiazione della finalissima in programma a Reggio Emilia nel weekend del 24-25 maggio, dal momento che la squalifica si esaurirà al fischio finale della gara di ritorno.

Il Lecco Primavera si è guadagnato l’accesso alla finale dopo una straordinaria rimonta in casa della Pro Patria , ribaltando lo 0-1 dell’andata grazie alle reti di Mihali e Di Bitonto.

La finale di ritorno contro il Mantova è fissata per sabato 17 maggio alle 16, anche se resta da definire la sede tra lo stadio Martelli e il centro sportivo, decisione che verrà presa entro giovedì. In caso di parità complessiva al termine dei 180 minuti, la promozione sarà assegnata alla squadra meglio posizionata in classifica nella stagione regolare, ovvero il Mantova.

