CALCIO LECCO PRIMAVERA: POKER ALLA SALERNITANA IN COPPA ITALIA

LECCO – Un inizio brillante: la Primavera della Calcio Lecco 1912 vince 4-0 al Volpi di Salerno contro i pari età della Salernitana e passa al secondo turno della fase preliminare della Coppa Italia di categoria.
Il gol che apre i conti per la squadra di mister Achille Mazzoleni, all’esordio stagionale, lo segna Carminati sul finire del primo tempo di rapina dopo un tentativo di Tondi.
Nel finale si aprono spazi in cui l’attacco bluceleste può infilarsi e segnare tre gol nel giro di un quarto d’ora: Carminati firma la sua doppietta personale con un tiro a giro mancino, poi Purita fa tris dal limite dell’area con un preciso rasoterra e nel recupero Fumagalli mette il punto esclamativo sul successo in contropiede.
Nel prossimo turno, in programma mercoledì 10 settembre, il Lecco affronterà la vincente della sfida tra Pro Vercelli e FeralpiSalò, in programma mercoledì 20 agosto alle 16. La vincente sarà ospite dell’Atalanta mercoledì 29 ottobre nei trentaduesimi.
SALERNITANA-LECCO 0-4
Marcatori: 44’ e 80’ Carminati, 89’ Purita, 90+3’ Fumagalli
SALERNITANA: Guacci, Verza (57’ De Amicis), Farina (46’ Russo), Mazzoleni (57’ Menduto), Petrucci, Mancini, Iliev (75’ Milone), Belfiore, Cosentino (75’ Marciano), Zinkowski, Lombardi. A disp. Forlenza, Gisondi, Bronzini, Paolillo, Fitto, Barba. All. De Santis
LECCO: Constant, Polizzi, Vergato, Meleddu, Balliano, Benvenuto (85’ Manzinali), Tondi (77’ Purita), Arena, Riva (62’ Fumagalli), Cosi (62’ Hugony), Carminati (85’ Polonioli). A disp. Della Cristina, Reffo, Cuaglio, Santulli, Braga. All. Mazzoleni
Arbitro: Luongo
Ammoniti: Guacci, Petrucci, Balliano, Benvenuto, Polizzi, Arena, Fumagalli
Espulsi: –
Recupero tempo: pt 3’, st 5’