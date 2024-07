CALCIO LECCO: PRIMO ALLENAMENTO ALLA PRESENZA DI CIRCA 300 TIFOSI

LECCO – Alle 18 di ieri, martedì 16 luglio, la Calcio Lecco ha svolto il primo allenamento della nuova stagione agli ordini del tecnico Francesco Baldini. Per l’occasione è stata aperta al pubblico la tribuna del “Rigamonti-Ceppi” con la presenza di alcuni tifosi che non si sono voluti perdere questa prima cittadina.

Per il momento la squadra è ancora un cantiere aperto con tante facce note. Non presenti gli Aliberti, ne padre ne figlio. Sugli spalti alla fine circa trecento tifosi silenziosi; tantissimi bambini, ma anche anziani e donne.

In campo intanto i calciatori fanno il classico “torello”, seguito da una partitella in famiglia. Tordini saluta con un sorriso, così come Ilari che rientra da Lumezzane. Baldini passeggia solitario, piuttosto pensieroso.

Per il momento la rosa è la seguente: Matteo Battistini, Alessandro Bianconi, Nicolò Buso, Vedran Celjak, Giovanni Crociata, Joaquin Dalmasso, Marco Frigerio, Alessandro Galeandro, Giorgio Galli, Carlo Ilari, Corentin Louakima, Doudou Mangni, Luca Marrone, Riccardo Melgrati, Lorenzo Pinzauti, Luca Stanga, Nicolò Tondi, Mattia Tordini, Amadou Fall, Francesco Ceola, Enrico Nova e Salvatore Dore.