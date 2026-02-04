CALCIO, LECCO-PRO VERCELLI: BLOCCATA LA VENDITA DEI BIGLIETTI

LECCO – La prevendita dei biglietti per l’incontro di calcio di Serie C, Lecco-Pro Vercelli, in programma domenica 8 febbraio alle 14:30 al Rigamonti-Ceppi, è stata bloccata.
“La Calcio Lecco 1912 comunica che, sulla scorta di quanto previsto dalla determina dell’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive nr. 05/2026 del 2 febbraio 2026, trasmessa dalla Lega Pro in data odierna, ha provveduto a non avviare la vendita dei tagliandi per la partita Lecco-Pro Vercelli in programma domenica 8 febbraio alle 14:30 allo Stadio Rigamonti-Ceppi, e a sospendere momentaneamente le adesioni al programma di fidelizzazione”, comunica il club bluceleste.
“La società si riserva di comunicare tempestivamente tutti gli aggiornamenti che riceverà in merito alla apertura della vendita, che era stata inizialmente programmata per la mattina di oggi”, conclude la società.
La decisione dell’Osservatorio giunge una settimana dopo la polemiche per il divieto di trasferta a Trento quando i tifosi lecchesi non hanno potuto seguire la squadra sabato 31 gennaio.