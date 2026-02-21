CALCIO LECCO: PROBABILE DIVIETO DI TRE TRASFERTE, “DECISIONE INCOMPRENSIBILE”

LECCO – Potrebbe arrivare già oggi il provvedimento della Questura di Lecco che vieta ai tifosi blucelesti le prossime tre trasferte: il 28 febbraio a Brescia, il 7 marzo ad Arzignano e il 22 marzo a Busto Arsizio per la sfida con la Pro Patria.

Una misura pesante, maturata dopo la valutazione del CASMS – Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, organo del Ministero dell’Interno che opera come raccordo tra l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e le autorità territoriali competenti.

La decisione trae origine dalla determina n. 6 del 16 febbraio dell’Osservatorio, nella quale si fa riferimento a presunti “episodi di disordine verificatisi in occasione di Giana Erminio – Lecco dell’11 febbraio” (consultabile a questo link).

La posizione della Calcio Lecco 1912 è di totale sorpresa. Al momento – fanno sapere dal club – non esiste alcuna comunicazione ufficiale che chiarisca quali sarebbero stati i fatti contestati.

La società ha contattato tutti gli interlocutori coinvolti nella gestione della gara dell’11 febbraio: la Giana Erminio, i dirigenti presenti, la Questura di Lecco e gli organi di sicurezza impegnati nel match.

Da nessuno di questi soggetti è emersa conferma di episodi critici o situazioni tali da giustificare un provvedimento così restrittivo. Solo voci non verificate, nessun riscontro formale.

La Calcio Lecco esprime “enorme indignazione” per una decisione che, oltre a colpire la tifoseria, rischia di avere ripercussioni anche sul piano sportivo, privando la squadra del sostegno dei propri sostenitori in tre partite cruciali.

La Calcio Lecco 1912 esprime enorme indignazione per una decisone che la penalizza anche dal punto di vista sportivo, a maggior ragione considerando che, per come stanno le cose, nessuno ha ancora chiarito a domanda diretta della società che cosa sia davvero accaduto.

A rendere la situazione ancora più difficile da accettare è la totale mancanza di chiarezza: “Ad oggi – sottolinea la società – nessuno ha ancora chiarito a domanda diretta della società che cosa sia davvero accaduto”.

Il provvedimento della Questura è atteso nelle prossime ore. Solo allora si conosceranno le motivazioni formali e l’eventuale durata effettiva del divieto.

Nel frattempo, il club resta in attesa di risposte e ribadisce la propria richiesta di trasparenza: capire quali fatti siano stati contestati e perché si sia arrivati a una misura così drastica.

RedSpo