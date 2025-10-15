CALCIO LECCO: QUATTRO VITTORIE PER IL SETTORE GIOVANILE

LECCO – Quattro vittorie su quattro per il settore giovanile Galperti Academy della Calcio Lecco nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 ottobre.
Successi infatti per gli Under 17, 16, 15 e 14.
Nel dettaglio, i risultati:
Campionato Under 17 Serie C – 5ª giornata
Pro Vercelli – Lecco 0-1
Campionato Under 16 Serie C – 3ª giornata
Lecco – Pro Vercelli 4-3
Campionato Under 15 Serie C – 5ª giornata
Pro Vercelli – Lecco 0-3
Campionato Under 14 Serie C – 3ª giornata
Lecco – Ospitaletto 4-1.
