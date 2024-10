CALCIO LECCO: QUESTA SERA L’ESORDIO DELLA MAGLIA GRANATA

LECCO – “Non è solo calcio, è il battito di Lecco”. Con questo slogan, la Calcio Lecco 1912 ha presentato il third kit 2024/25, ovvero la terza divisa di gioco, che completa la collezione di questa stagione denominata “Blu come il lago, celeste come il cielo”, ma con un’attenzione anche a due delle più importanti bellezze del nostro territorio.

La nuova maglia esordirà nel match di oggi, venerdì 4 ottobre, contro il Renate al Rigamonti-Ceppi e sarà in vendita a partire dai prossimi giorni. Il third kit si contraddistingue per il ritorno del colore granata, abbinato a inserti celesti. Proprio in questi dettagli si trovano dei riferimenti importanti e profondi alla città: sul fronte, in basso, sotto lo sponsor Pirovano, spicca il campanile di San Nicolò, dell’omonima basilica da cui prende il nome, il famoso ‘matitone’ che con i suoi 96 metri è tra i dieci campanili più alti d’Italia.

Sulla manica campeggiano lo sponsor tecnico Legea in bianco e IMD XRay Companies. Sul retro della maglia, sotto il back sponsor Galperti, troviamo invece il profilo di quello che fa da sfondo al Matitone: il Resegone. Il logo del club sul cuore, come da diversi anni a questa parte, è composto dal dettaglio dell’Aquila con il pallone tra gli artigli, che campeggia sul logo. Completano il kit il pantaloncino color granata e i calzettoni granata, accompagnati da personalizzazioni di nome giocatore e numeri celesti e lo sponsor Fiocchi in bianco.

Come già per home e away, nomi e numeri sono realizzati utilizzando il font lexend: si tratta di un font inclusivo che aiuta a leggere più velocemente: secondo gli studi, infatti, si è scoperto che quasi il 70% della popolazione ha qualche difficoltà con la lettura, anche senza dislessia. Il font Lexend è stato studiato appositamente nel 2018 da un team americano.