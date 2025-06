CALCIO LECCO: RADUNO DAL 14 LUGLIO, POI IL RITIRO IN ALTO ADIGE

LECCO – La Calcio Lecco ha ufficialmente annunciato la data del raduno della Prima Squadra, che segnerà l’inizio della preparazione per la stagione sportiva 2025/26. I giocatori si ritroveranno lunedì 14 luglio per iniziare gli allenamenti sotto la guida di mister Federico Valente e del suo staff tecnico.

I primi giorni di preparazione si svolgeranno allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, dove i giocatori potranno riprendere confidenza con il campo e iniziare a lavorare agli ordini del tecnico. Successivamente, la squadra si trasferirà a Rasun-Anterselva, in Alto Adige, per il ritiro estivo, in programma dal 17 al 25 luglio.

Dopo il ritiro in Alto Adige, la preparazione proseguirà al Rigamonti-Ceppi, in vista dell’inizio del campionato di Serie C NOW 2025/26. La società comunicherà in seguito date e orari di eventuali partite amichevoli e sessioni di allenamento aperte al pubblico, per permettere ai tifosi di seguire da vicino la squadra durante questa fase cruciale della stagione.

RedSpo