CALCIO LECCO: RIAPRE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI PER IL GIRONE DI RITORNO

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica che, a partire da mercoledì 10 gennaio alle 15, riapre ufficialmente la campagna abbonamenti valevole per il girone di ritorno di Serie B presso la sede di via Don Giuseppe Pozzi 6 a Lecco.

Saranno fruibili per l’acquisto gli abbonamenti nelle tribune e nei distinti, Curva Nord esclusa.

Si può acquistare l’abbonamento presso la segreteria dello stadio Rigamonti-Ceppi, in via Don Giuseppe Pozzi 6, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (sabato e domenica è chiuso). La vendita degli abbonamenti terminerà il 2 febbraio.

Il club ricorda che per sottoscrivere l’abbonamento è necessario presentarsi in segreteria con un documento d’identità del beneficiario.

Dalla prossima partita casalinga, Lecco-Pisa del 20 gennaio, sarà obbligatorio possedere l’abbonamento in formato di tessera plastificata per entrare allo stadio, a eccezione di coloro che sottoscriveranno l’abbonamento d’ora in avanti.

I prezzi

TRIBUNA D’ONORE 750€ (compreso di hospitality tra il primo e il secondo tempo gestito da Soqquadro)

TRIBUNA CENTRALE 235€ (intero) e 185€ (ridotto)

TRIBUNA LATERALE 185€ (intero) e 150€ (ridotto)

DISTINTI 150€ (intero) e 125€ (ridotto)

Categoria RIDOTTI e prezzi speciali

Donne e under 18 (da anno 2005)

Over 65 (da anno 1958)

L’ingresso è gratuito per per tutti i bambini under 6 anni, purché accompagnati e non hanno diritto di posto. Per i portatori di handicap in carrozzina limite 10 posti ingresso gratuito TRIBUNA con accompagnatore.