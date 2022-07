LECCO – Il Lecco comunica che gli esami clinico-strumentali a cui si è sottoposto Mattia Tordini, in seguito a un infortunio avvenuto durante la sessione di allenamento di venerdì scorso, hanno evidenziato una rifrattura della base del quinto metatarso del piede sinistro (tipo Jones).

In seguito a un consulto con lo staff medico, si è optato per la soluzione chirurgica per l’attaccante di Novara classe 2002.

L’intervento verrà effettuato mercoledì dal dottor Davide Oltramonti all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco. Seguirà il programma riabilitativo.

RedSpo