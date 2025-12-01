CALCIO LECCO. RISOLTO IL CASO STADIO, C. VALSECCHI: “ORA VALORIZZARLO”

Sono felice che il sindaco e il presidente della Calcio Lecco abbiano trovato una soluzione per la cabina elettrica.

Le mie sollecitazioni e la mia mozione bocciata in modo pregiudiziale andavano esattamente in quella direzione.

Si è scongiurata la possibilità di allontanare la società dallo Stadio per motivi tecnici e di aprire un capitolo infuocato tra Comune e tifoseria.

Certe volte bisogna pressare per far accadere ciò che è soltanto di buon senso.

Ora che gli animi si sono rasserenati sul fronte cabina elettrica procediamo con la valutazione nelle commissioni consiliari per valorizzare lo stadio, il centro sportivo del Bione e il suo palazzetto, l’edificio in gestione alla Gal, le palestre comunali e tutti i beni sportivi di proprietà comunali.

Le risorse non mancano perché sono stati accantonati 5 milioni di avanzo di bilancio destinati alla valorizzazione dei centri sportivi. Non dobbiamo tenerli nel “congelatore”, ma finalizzarli alla rivalutazione e al potenziamento del nostro patrimonio comunale.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di Appello per Lecco