LECCO, RITMI ELEVATI VERSO LA PRO VERCELLI. TANCO: “NOI PIÙ PERICOLOSI”

LECCO – In vista della gara contro la Pro Vercelli, allo stadio Rigamonti-Ceppi inizia la preparazione del match da parte della Calcio Lecco di coach Federico Valente sotto la pioggia battente che ha reso il campo pesante e scivoloso.

L’allenamento iniziato con attivazione muscolare, si è poi concentrato su possesso palla e riaggressione per concludersi con una partita a campo ridotto. Come richiesto dallo staff tecnico i ritmi e l’intensità di gioco sono rimasti altissimi durante tutto l’allenamento, con un clima che è sembrato disteso e di fiducia.

Diversi i calciatori che hanno svolto tutto o parte dell’allenamento fuori dal gruppo portando avanti il lavoro personalizzato: Ndongue, Kritta e Romani distaccati dal gruppo hanno corso lungo tutto il campo per recuperare dagli infortuni. Sipos ha svolto la invece la parte iniziale dell’allenamento con i compagni per poi proseguire con il lavoro personalizzato: nel caso l’attaccante croato non dovesse recuperare, pronto il nuovo acquisto Sean Parker.

Al termine dell’allenamento ha rilasciato un’intervista il difensore argentino classe 1999 Gregorio Tanco, che in vista del match ha dichiarato: “All’andata abbiamo sofferto, abbiamo fatto una grande prestazione e ci aspettiamo una partita simile, ci stiamo preparando per questo”. Sulla velocità nei contropiedi e la forza offensiva dell’avversaria così il difensore: “I più pericolosi siamo noi davanti, noi dobbiamo fare danni a loro, se facciamo tutti i gol che dobbiamo fare, non avremo problemi”.

Tanco si è anche soffermato sul periodo che sta passando: “Nel calcio va tutto per tempi, è capitato un tempo che non è andato benissimo, arriveranno tempi migliori”, ha concluso.

