CALCIO LECCO: SALUTANO MATTIA TORDINI E MARCO FRIGERIO

LECCO – Due operazioni in uscita per la Calcio Lecco a inizio di mercato invernale 2026. Il club infatti ha ceduto a titolo definitivo all’Alcione Milano Mattia Tordini.

Approdato in riva al lago nel 2021 dal Novara, Tordini, classe 2002, ha collezionato 70 presenze complessive in bluceleste, con 8 gol.

Quindi la Calcio Lecco ha ceduto a titolo definitivo al Südtirol anche Marco Frigerio. Il centrocampista classe 2001 è arrivato a Lecco dal Foggia nel gennaio 2023: in due anni in bluceleste ha collezionato 47 presenze, condite da 4 gol.

La società ringrazia entrambi i calciatori.