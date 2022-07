LECCO – Il Lecco è scatenato sul mercato. Dopo aver ufficializzato il 12 luglio gli acquisti di Gabriele Vavassori e Carlo Ilari e il rinnovo del contratto di Luca Giudici , oggi ha annunciato un nuovo colpo: l’ingaggio a titolo definitivo di Luigi Ronzoni (in copertina con la sua nuova maglia).

Ronzoni è nato a Carate Brianza il 25 ottobre del 1996. È un centrocampista centrale di piede destro, cresciuto nei settori giovanili di Atalanta e Renate. Ha proseguito la sua carriera vestendo anche la maglie del Sondrio, del Villavalle e del Legnano.

Ma non è ancora finita. Perché il club bluceleste ha comunicato anche il prolungamento del contratto di Gian Marco Nesta fino al 30 giugno del 2024.

Nato a Narni il 1. marzo del 2000, l’esterno destro, dopo la prima esperienza a Lecco nella stagione 2020/2021 in prestito, è stato acquistato a titolo definitivo nel gennaio scorso.

Con la maglia lombarda in totale ha raccolto 38 presenze, un gol, quattro assist e tanti chilometri sulla fascia, confermandosi come uno dei giovani più promettenti di Serie C.