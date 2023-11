CALCIO. LECCO SCONFITTO 1-0 MA ARRIVA AL DERBY A TESTA ALTISSIMA

CREMONA – Tornano ad affrontarsi dopo dodici anni in una competizione ufficiale, stavolta allo Zini, Cremonese e Lecco nel 14esimo turno del campionato di serie B. Una trasferta ostica per la squadra di mister Massimiliano Bonazzoli sul campo della quarta forza del torneo, ed infatti i grigiorossi (vittoriosi 1-0) partono a manetta.

LA CRONACA

Al 5’sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, la sfera arriva nei pressi di Coda che batte di un soffio a lato. Tre minuti e Sernicola serve Vazquez, gran tiro e pronta risposta di Saracco. Insiste la Cremonese, al 18’ Pickel tenta la sorte di destro, pallone che esce per questione di centimetri. Il gol è nell’aria e cade maturo al 20’: Coda apparecchia al limite per Castagnetti, bolide di quest’ultimo e palla in rete 1-0 Cremonese. Subìto il gol, il Lecco ha il grande merito di non deprimersi anzi da qui in avanti sono i blucelesti a menar la danza. Al 28’ Caporale per Buso, intelligente sponda per l’accorrente Ionita, botta e sfera che sibila vicino ai pali difesi da Jungdal. Al 34’ bella sgroppata di Sersanti che si presenta a tu per tu con l’estremo di casa che riesce bravamente ad intercettare la traettoria del cuoio. Si va dunque negli spogliatoi con il Lecco sotto di una rete, ma con lo spirito giusto per raddrizzare la partita.

Nella ripresa i ritmi calano. Al 18’ Vazquez regala un cioccolatino ad Abrego che calcia però sull’esterno della rete. La Cremonese controlla il match senza troppi patemi, i blucelesti nonostante l’impegno non riescono a creare occasioni pericolose e a toglier il pallino del gioco ai rivali. Al 31’ è la Cremonese a mancare il raddoppio: Collocolo serve Sernicola, il tiro supera Saracco ma la palla va a stamparsi sul palo. Al 43’ Lecco vicino al gol: punizione di Crociata, palla a Celijak, la conclusione a botta sicura viene deviata in angolo da Jungdal. Un minuto dopo gli ospiti reclamano un possibile rigore per un fallo di mano di Antov in area di rigore. Al 4’ di recupero solo la iella ferma il Lecco, Caporale infatti vede il suo colpo di testa infrangersi sulla traversa, un vero peccato anche se la Cremonese per quanto visto in campo ha meritato i tre punti.

Le aquile escono comunque a testa alta dallo Zini, cedendo solo a un team che con il successo odierno ha inanellato la sua quarta vittoria di fila, dimostrando di essere una squadra tosta e rodata che non si arrende alle avversità e questo lascia ben sperare in vista del recupero della terza d’andata quando, martedì, farà visita al Como. Insomma i cinque risultati utili consecutivi (l’ultimo stop lo si registrò lo scorso 21 ottobre, 0-2 interno con l’Ascoli) non sono arrivati per caso. La squadra di Bonazzoli semmai ce ne fosse bisogno ha dimostrato di potersi giocare sino in fondo tutte le chance salvezza, le possibilità di mantenere la categoria restano quindi molto alte.

Alessandro Montanelli