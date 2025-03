CALCIO A CINQUE SERIE A2 ÉLITE: IL LECCO SFIORA L’IMPRESA A CASA ALTAMARCA

MASER (TV) – Non sono certo mancate le emozioni a Maser tra Sporting Altamarca e Lecco, ma purtroppo i punti in chiave bluceleste sì. Gara valida per la 7^ giornata di ritorno del girone A di serie A2 Élite e Lecco sconfitto 7-5 con i playoff che si allontanano ormai definitivamente. Blucelesti di Marcio Moratelli sotto 4-0 all’intervallo, ma capaci di riportare la sfida in parità con il portiere di movimento. A spuntarla però nel finale sono i veneti.

Il Lecco parte in avanti, ma lo Sporting passa in contropiede con Zarantonello alla prima occasione. Al 4′ Hartingh impegna Kovacevic sul suo palo dalla destra, poi Murga di testa elude l’uscita di Pulcini sul lancio dalle retrovie di Cerantola e firma il 2-0. Passano 2′ e Panzeri va via bene sulla destra, ma Kovacevic respinge la sua conclusione. Lo stesso Panzeri ci prova a giro dalla distanza su azione d’angolo e palla alta. Al 12′ tiro-cross di De Donato dalla sinistra e palla smanacciata in rimessa laterale da Kovacevic.

Pochi secondi dopo gran giocata di Guina, la prima di una lunga serie, che di tacco libera Moratelli davanti a Kovacevic, da posizione defilata sulla sinistra, e palla che si stampa sulla traversa. Il Guina show prosegue al 14′ con lo slalom sulla destra e un nuovo salvataggio a tu per tu del portiere di casa. Al 15′ topica della coppia arbitrale che considera come retropassaggio a Pulcini di Guina un pallone in realtà toccato da Cerantola. Punizione di Murga per Rosso e Pulcini risponde di petto. Al 16′ Murga controlla al volo una rimessa laterale da dietro, salta De Donato e fulmina Pulcini per il 3-0. Mattaboni si fa ipnotizzare a tu per tu da Kovacevic, mentre al 19′ contropiede dello Sporting e Arengi trascina in porta un tiro dalla destra di Cerantola. A 5″ dalla fine miracolo di Kovacevic su Pires e squadre al riposo sul 4-0.

La ripresa si apre con la conclusione centrale di Arengi, poi Kovacevic si salva a tu per tu su Mattaboni sull’ennesima invenzione di Guina. Dopo 2’30” il Lecco prova con Panzeri portiere di movimento e Rocha insacca il 4-1 a due passi dalla porta su assist di Arengi dalla destra. Gol dell’ex per il giovane classe 2007, arrivato a gennaio proprio dai veneti. I blucelesti spingono e Panzeri chiama Kovacevic alla deviazione dalla destra. Mattaboni, con un siluro da fuori area, riporta il Lecco a -2 al 7′. Pires in scivolata non arriva sul corner di Panzeri a due passi dalla porta, mentre al 9′ Guina di tacco inventa per Panzeri che in diagonale dalla destra insacca il 4-3. Lo stesso asse – assist di Guina e colpo di testa vincente di Panzeri – vale il 4-4 1′ dopo e il Lecco riporta la sfida in parità. Anche l’Altamarca prova il portiere di movimento e si riporta avanti con Baron a metà frazione. Kovacevic vola sulla botta da fuori di Panzeri, poi è il palo, su conclusione dello stesso Panzeri, a salvare i veneti. Al 14′ palla da destra a sinistra di Panzeri per Pires che sul secondo palo insacca il 5-5. Il Lecco insiste con il portiere di movimento e stavolta viene punito dal recupero palla avversario che consente a Baron di insaccare il 6-5 a porta vuota dal limite della sua area. Cerantola va a un passo dal +2 al 18′. Il settimo gol locale arriva comunque subito dopo con uno schema su punizione che consente a Baron di firmare la personale tripletta. A 48″ dalla fine battibecco tra Guina e Murga che costa il cartellino rosso a entrambi. Passano altri 23″ e Panzeri colpisce il palo, ultima emozione di un pomeriggio decisamente movimentato.

SPORTING ALTAMARCA-LECCO 7-5

SPORTING ALTAMARCA: Kovacevic, Rosso, Cerantola, Zarantonello (1), Caregnato; Pagos, Houenou, Murga (2), Brusaferri, Vejseli, Bandiera, Baron (3).

All. Pagana.

LECCO: Pulcini, De Donato, Hartingh, Guina, Mattaboni (1); Di Tomaso, E.Moratelli, Rocha (1), Tortorella, Panzeri (2), Arengi, Pires (1).

All. M. Moratelli

Arbitri: Buzzacchino di Taranto e Di Gregorio di Catania.