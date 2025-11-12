CALCIO LECCO: SERVE UNA REAZIONE CONTRO LA PRO PATRIA

LECCO – La seconda sconfitta nelle ultime quattro gare rimediata dalla Calcio Lecco a Novara nella tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone A, manda definitivamente in fuga il Vicenza.

I biancorossi infatti approfittano del ko lecchese e di quello del Brescia contro l’Alcione Milano, imponendosi sull’Inter U23 e agguantando quota 35 in classifica. Ben 8 punti di vantaggio proprio sul Brescia e la Calcio Lecco, che viaggiano insieme con 27 punti.

Urge un’immediata reazione per gli uomini di mister Federico Valente, impegnati nella quattordicesima giornata in casa contro la Pro Patria, domenica 16 novembre alle 17:30. Una chance importante visto che l’avversaria di turno è penultima con soli 9 punti.

Sarebbe un peccato mollare proprio adesso.

