CALCIO LECCO: SFIDA ALL’ALBINOLEFFE CON IL PROBLEMA DEGLI ASSENTI

LECCO – Dopo il pareggio amaro di Verona, la Calcio Lecco si prepara alla seconda trasferta consecutiva, questa volta sul campo dell’AlbinoLeffe, per il nono turno del girone A di Serie C. Il calcio d’inizio è fissato per domenica alle 17:30, in una sfida che promette intensità e contenuti tecnici di rilievo.

I blucelesti, attualmente a quota 13 punti, vogliono ritrovare il successo e consolidare la propria posizione in classifica, dopo due pareggi che hanno rallentato la corsa al vertice. L’AlbinoLeffe, settimo con 12 punti e reduce da cinque risultati utili consecutivi, rappresenta un avversario in crescita, capace di un buon possesso palla e di rapide ripartenze.

Mister Federico Valente ha sottolineato l’importanza di affrontare ogni gara con concentrazione massima, evitando di considerare la sfida di Zanica come semplice tappa verso l’atteso match contro l’Union Brescia. Valente ha dalla sua la profondità della rosa come elemento chiave; non mancano però le difficoltà: saranno assenti Voltan per un problema muscolare, Ferrini, Grassini e Ndongue, mentre Rizzo è impegnato con la nazionale svizzera U20.

RedSpo