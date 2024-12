CALCIO LECCO, SI RIPRENDE IL 28 DICEMBRE. STRISCIONE D’AMORE DEI TIFOSI PER I 112 ANNI DEL CLUB

LECCO – La Calcio Lecco sarà a riposo per il periodo delle festività natalizie. Il rientro al campo è previsto per sabato 28 dicembre, quando riprenderanno le sedute in vista del match contro il Trento del 5 gennaio 2025, in programma alle 17:30.

Sono previste anche doppie sessioni di allenamento quotidiane. Intanto fuori dalla sede del club, è stato esposto dai tifosi uno striscione che recita: “Calcio Lecco… 112 anni di passione. Canto e brindo in tuo onore. Tanti auguri nostro grande amore“.

Un messaggio in occasione del compleanno del club, nato il 22 dicembre del 1912.