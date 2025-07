CALCIO LECCO: ŠIPOŠ RINNOVA FINO A GIUGNO 2027

LECCO – La Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare che il calciatore Leon Šipoš ha prolungato il contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2027.

Attaccante croato, classe 2000, è arrivato in bluceleste nell’estate del 2024 affermandosi immediatamente come capocannoniere della squadra con 12 gol complessivi nel campionato di Serie C 2024/25, nel quale ha raccolto 37 presenze, di cui 34 da titolare.

In precedenza aveva vestito le maglie di Catania, Fidelis Andria e Trento. A livello giovanile è cresciuto nella Dinamo Zagabria, con cui ha disputato anche la Uefa Youth League giocato, segnando 6 gol in 15 apparizioni. In curriculum ha anche esperienze con NK Istria (Croazia) e Spartaks (Lettonia).