CALCIO LECCO. STADIO, C. PIAZZA E BETTEGA: “CONVOCARE TAVOLO CAPIGRUPPO”

La vicenda legata allo stadio Rigamonti-Ceppi e al futuro della Calcio Lecco sta assumendo contorni sempre più allarmanti. Le recenti dichiarazioni del Presidente Aniello Aliberti, riportate dagli organi di stampa, non fanno che confermare quanto avevo segnalato già settimane fa: l’Amministrazione guidata dal Sindaco Mauro Gattinoni sta affrontando la questione in modo incerto, senza una strategia e senza fornire risposte chiare alla società sportiva e alla città.

Il respingimento della mozione sulla cabina elettrica, le promesse disattese, le trattative annunciate e poi arenate, i continui rinvii su decisioni cruciali: tutto questo rappresenta il fallimento del metodo di gestione da parte della Giunta Gattinoni. Un metodo che oggi rischia di produrre un danno gravissimo. L’eventualità che il Lecco sia costretto a giocare fuori città non è più una semplice possibilità: è un rischio concreto, imminente, e avrebbe conseguenze pesanti sul piano sportivo, economico e identitario.

Di fronte a un Sindaco che continua a minimizzare è indispensabile che il Consiglio comunale nel suo insieme si assuma la responsabilità di intervenire. È arrivato il momento di capire, una volta per tutte, quali forze politiche tengano davvero alla Calcio Lecco e al patrimonio che essa rappresenta per la città. Le dichiarazioni e gli atteggiamenti emersi nell’ultimo consiglio da parte di alcuni capigruppo di maggioranza, ahinoi, hanno reso evidente quale sia la loro reale volontà.

Per questo chiediamo al Presidente del Consiglio comunale Nigriello di convocare con urgenza un tavolo di lavoro con tutti i capigruppo, che possa agire come luogo di mediazione tra Giunta e Proprietà della Calcio Lecco. Non possiamo permettere che inerzia politica e rimpalli di responsabilità spingano la società a lasciare la città.

È arrivato il momento che tutte le forze presenti in Consiglio si assumano insieme l’onere di evitare che la Calcio Lecco abbandoni Lecco. La città non può perdere un pezzo della sua identità.

Siamo pronti a collaborare in ogni forma utile affinché questo confronto si apra e porti a risultati concreti.

Carlo Piazza

Candidato Sindaco di Lecco per Lega Lombarda – Lega Salvini Premier

Cinzia Bettega

Capogruppo della Lega Lombarda a Lecco