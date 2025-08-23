CALCIO LECCO. STASERA LA PARTITA, OCCHIO ALLA VIABILITÀ IN ZONA STADIO

LECCO – Oggi sabato 23 agosto alle 21 si terrà l’incontro calcistico Lecco – Ospitaletto presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.
In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 17 alle 24.
RedViab