ECCO IL NUOVO MISTER BLUCELESTE: ARRIVA GENNARO VOLPE, EX ENTELLA

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver affidato l’incarico di capo allenatore della Prima Squadra maschile a Gennaro Volpe, che ha sottoscritto con la società un contratto fino al 30 giugno 2025.

Insieme a mister Volpe, si unisce alla società il vice allenatore Massimiliano Bongiorni. Il resto dello staff verrà comunicato in seguito.

“Arrivo in una piazza in cui si respira aria di calcio”, sono le prime parole di mister Volpe, “essere qui è motivo di grande orgoglio: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Il vicepresidente Francesco Aliberti ha dichiarato: “Avevamo già sondato il profilo di mister Volpe in estate, siamo convinti che riuscirà a portare l’entusiasmo necessario per dare la scossa. A nome della società gli do il più grande benvenuto nella famiglia della Calcio Lecco 1912”.

“Mister Volpe alla guida della Virtus Entella ha dimostrato di saper ottenere risultati importanti e di conoscere perfettamente la Serie C: riponiamo in lui grande fiducia”, ha commentato il direttore sportivo Antonio Minadeo.

Nato a Pozzuoli (NA) il 17 febbraio 1981, Gennaro Volpe ha alle spalle una lunga carriera da calciatore iniziata nelle giovanili dell’Empoli e in seguito proseguita con le maglie di Prato, Ascoli, Mantova, dove ottiene la prima promozione dalla C alla B, Cittadella, dove ripete lo stesso traguardo, e dal 2011 fino a fine carriera, nel 2016, alla Virtus Entella. Qui è protagonista della scalata dalla Lega Pro Seconda Divisione alla Serie B.

In carriera ha collezionato in totale 168 presenze in Serie B, 278 in Serie C e 10 in Coppa Italia.

Appesi gli scarpini al chiodo, ha subito iniziato il suo percorso da allenatore, nelle giovanili dell’Entella, prima da responsabile dell’Academy e poi da tecnico dell’Under 17 e della Primavera, fino a tornare nel 2021, tre anni dopo la prima parentesi, alla guida della prima squadra, con cui ha ottenuto, nelle due stagioni complete disputate, un 4° posto nella stagione 2021/22 dopo la retrocessione dalla Serie B e un 3° posto nella stagione 2022/23, con 79 punti, record assoluto nella storia del club, nel girone B della Serie C.