LECCO – Nella conferenza di vigilia di Lecco-Pergolettese mister Alessio Tacchinardi ha subito parole per tifosi e società. “La tifoseria ci ha dato una carica incredibile, un entusiasmo che i ragazzi devono ricordare per tutta la stagione” ha commentato, per poi ringraziare la famiglia di Nunno per gli arrivi di Eusepi e Galli, in particolare per quest’ultimo che “me lo ricordo nel Monza è un giocatore importante e nonostante gli ultimi due anni in difficoltà mi fa piacere che sia a disposizione”.

Passando al match di domani (fischio di inizio sabato alle 17.30 al Rigamonti-Ceppi), per il mister incrociare i cremaschi è sempre qualcosa di speciale. I gialloblu “hanno pochi difetti e tanti pregi” ammette Tacchinardi, ma forti anche del tifo di casa i lariani non potranno perdere la concentrazione per conquistare i tre punti.

Per il debutto casalingo la formazione titolare è già pronta, Tacchinardi può inoltre contare su sostituzioni importanti e giudica positivo rientro di Busi e Battistini, che con Galli portano a tre le novità in panchina.

Pressioni? “I giocatori non la sentono, ma a me piace averla. Questo stadio deve diventare il nostro fortino, dove per tutti deve essere difficile batterci”.

RedSpo