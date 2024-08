CALCIO LECCO. TIFO DELLE GRANDI OCCASIONI PER LA COPPA ITALIA

LECCO – Alle ore 19 del 6 agosto sono già 1.525 i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale, mentre sono oltre 1.700 i biglietti già venduti per la partita Lecco-Milan Futuro.

A causa proprio dell’ingente numero di richieste ricevute per i biglietti della partita Lecco-Milan Futuro, la Calcio Lecco ha disposto un fermo tecnico di tre giorni (da mercoledì 7 a venerdì 9 agosto compresi) alla vendita degli abbonamenti fisici alla biglietteria dello stadio Rigamonti-Ceppi.

La vendita dei tagliandi stagionali proseguirà regolarmente per quanto riguarda l’online, mentre in presenza riprenderà a partire da lunedì 12 agosto alla biglietteria della Curva Nord, agli orari già comunicati in precedenza (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, sabato e domenica chiuso), salvo diverse comunicazioni della società. Qui tutte le informazioni sugli abbonamenti.

Proseguirà regolarmente, sia online che ‘fisica’ allo stadio e allo Shamrock Pub, la vendita dei biglietti per la partita Lecco-Milan Futuro in programma sabato 10 agosto alle 21 al Rigamonti-Ceppi e valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2024/25. Qui tutte le informazioni per acquistare i tagliandi per la partita.