CALCIO LECCO: TONFO AD ARZIGNANO, VOLPE RISCHIA LA PANCHINA

ARZIGNANO (VI) – “I miei numeri a Lecco non sono in questo momento belli, me ne rendo conto e non ci dormo la notte perché a me questi numeri non piacciono”. Diceva così Gennaro Volpe nella conferenza stampa della vigilia di Arzignano Valchiampo-Lecco riferendosi al recente rendimento dei blucelesti. E questi “numeri” peggiorano ulteriormente dopo il match di oggi che ha visto l’Arzignano imporsi per 2-0 sulla Calcio Lecco. Un tonfo che lascia i lecchesi a quota 26 in una zona molto pericolosa della classifica e che mette in seria discussione la guida tecnica.

Il match inizia con le due formazioni attente soprattutto a non prenderle. Ne conseguono ritmi molto bassi e poche emozioni. Il primo tiro arriva al 6′ con Cariolato dell’Arzignano che ci prova dal limite, ma sfera viene deviata in angolo. Al 10′ bella iniziativa di Lunghi in area, sinistro e deviazione in corner di Ferrini. Angolo di Bordo a rientrare, ma smanaccia Furlan. Due minuti dopo ecco la prima conclusione bluceleste con Marino che però spara alto. Parata facile di Furlan al 18′ su Minesso, mentre al 23′ Martic rischia l’autogol su cross di Lunghi deviando in angolo. Bordo batte il corner, palla prolungata e Milillo di testa porta avanti l’Arzignano. Poco prima della mezz’ora Frigerio penetra in area e pareggia con un tiro-cross. Ma il guardalinee segnala un fallo in attacco che pare non esserci. Al 29′ sciocchezza di Minesso che rimedia il secondo giallo e si fa espellere. La Calcio Lecco allora, in 11 contro 10, si getta in attacco, ma sbaglia tantissimi cross, mentre al 38′ il portiere Boseggia non trattiene un tiro di Ferrini, ma Galeandro, che tenta il tap-in, è in fuorigioco. Quando l’arbitro fischia la fine del primo tempo, il ds lecchese Minadeo va a protestare e rimedia il rosso.

A inizio ripresa, Volpe mette in campo Di Dio e Attys al posto di Di Gesù e Grassini. L’Arzignano comincia meglio il secondo tempo e dopo un tiro di Lakti respinto, Lunghi tutto solo davanti al portiere si divora il 2-0 calciando sul fondo. I blucelesti cercano il pari e al 52′ Boseggia salva in angolo su tiro di Frigerio. Occasionissima per l’1-1 al 55′ quando Bordo respinge in area con la mano un tiro di Attys. Sul dischetto ci va Sipos che però regala la palla al portiere calciando male e centrale. Al 59′ ancora super Boseggia su una punizione di Martic, mentre un minuto dopo Attys, già ammonito, si prende il secondo giallo e lascia le squadre 10 contro 10. Sene, appena entrato, al 67′ impegna di testa Boseggia che ancora una volta dice di no. Al minuto 83 invece è il palo a salvare Boseggia sul solito tiro di Martic, e Cavallini tutto solo e a porta vuota calcia alto. Il pari non arriva e allora i padroni di casa la chiudono all’86’ con Jallow che, lanciato solo a rete, non sbaglia e chiude i conti e forse anche l’esperienza di Gennaro Volpe sulla panchina bluceleste.

ARZIGNANO VALCHIAMPO-LECCO 2-0

Primo tempo 1-0

Reti: Milillo al 24′, Jallow all’86’

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-5-2): Boseggia; Rossoni, Milillo, Boffelli; Boccia (dall’88’ Shiba), Lakti (dall’83’ Bernardi), Bordo, Benedetti (dal 75′ Brevi), Cariolato; Lunghi (dal 75’s Jallow), Minesso. A disposizione: Manfrin, Zanella, De Zen, Rossi, Menabò, Toniolo, Mattioli, Verduci. All. Bianchini.

LECCO (4-4-2): Furlan; Grassini (dal 46′ Attys), Marrone, Ferrini (dal 75′ Cavallini), Kritta; Marino, Frigerio, Di Gesù (dal 46′ Di Dio), Martic; Galeandro, Sipos (dal 63′ Sene). A disposizione: Fall, Dalmasso, Sene, Battistini, Stanga, Mendoza, Galli, Polito. All. Volpe.

Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola

Espulsi: Minesso (AR) al 29′ e Attys (LC) al 60′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Boccia, Benedetti, Boffelli, Milillo.

Spettatori: 671 (126 tifosi ospiti) per un incasso di 3.179,42 euro (di cui 492,42 rateo abbonamenti).

F. S.

