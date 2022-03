LECCO – Il 2-1 soffertissimo con cui il Lecco ha sconfitto in casa il Trento dopo aver giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica resterà una tappa cruciale di questa stagione: infatti, grazie ai tre punti, i lariani hanno aritmeticamente staccato il pass per i playoff di serie B e torneranno ad accarezzare quel “sogno proibito” che l’anno scorso svanì troppo presto, al primo turno con il Grosseto.

Dopo un buon avvio e un autunno a dir poco tumultuoso con Zironelli in panchina, sotto la gestione di Luciano De Paola i blucelesti hanno cambiato passo, raggiungendo con buono anticipo uno degli obiettivi stagionali. Ora, nelle quattro partite ancora da giocare, la Calcio Lecco cercherà di assicurarsi il miglior accoppiamento possibile per iniziare col piede giusto la scalata verso la difficile promozione.

Intanto, il futuro più prossimo vede sabato 2 aprile i lariani ospiti del Sudtirol, formazione di testa del girone A di Serie C, quasi obbligata a vincere per mantenere quel distacco di quattro punti sull’inseguitrice Padova.

RedSpo