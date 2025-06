CALCIO LECCO: TORNANO GLI OPEN DAY PER GIOCARE NEL SETTORE GIOVANILE

LECCO – Tornano gli Open Day per giocare nel Settore Giovanile della Calcio Lecco 1912 per la stagione sportiva 2024/2025. La Calcio Lecco 1912 ha un settore giovanile ben strutturato, con squadre maschili e femminili che vanno dalla Primavera fino agli Under 8, per la maggior parte formate da bambini del territorio lecchese. Se si vuole provare a entrare a far parte delle squadre del settore giovanile bluceleste, ci si può iscrivere agli Open Day cliccando sui link qui sotto (Maschile e Femminile). L’Open Day si terrà allo Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco (Via Don Pozzi 6). L’evento è un’opportunità per i giovani giocatori di conoscere la squadra e di provare l’emozione di giocare in campo.

Settore Maschile: dall’annata 2018 ai 2012 basta cliccare sul link e completare il Form per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/13lKJ2m-0RdnjDoHC4SVxyusZTJJKJ0sQ8__XSzB5h4U/preview

Settore Femminile: dall’annata 2016 alle 2009 basta cliccare sul link e completare il Form per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/1yDagK7ohbwkIKXpVqVzxNf_hAFGWLuGEP9VKWrkUA4I/preview

Per info:

Contatti Settore Maschile:

Francesco: 334 117 1845

Andrea: 339 608 9883

Beppe: 347 462 4060

Contatti Settore Femminile:

giovanili@calciolecco1912.com

La partecipazione è gratuita e unicamente su iscrizione.

Gli/le atleti/e dovranno:

– Arrivare al campo già cambiati entro 20′ prima l’orario di inizio di allenamento;

– Portare borraccia personale;

– Copia visita medica in corso di validità.

