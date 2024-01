CALCIO LECCO, TRE COLPI DAL FOGGIA: ECCO FRIGERIO, BERETTA E DALMASSO

LECCO – Triplo colpo per la Calcio lecco 1912, che nella giornata odierna ha dato il benvenuto a Marco Frigerio, Giacomo Beretta e Joaquin Domingo Dalmasso, provenienti tutti dal Foggia. Beretta arriva in prestito con diritto di riscatto, mentre negli altri due casi si tratta di acquisti a titolo definitivo.

Frigerio è un centrocampista centrale classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Milan. Esordisce nei professionisti con la maglia della Lucchese nella stagione 22/23 raccogliendo 34 presenze. Nella stagione successiva si trasferisce al Foggia, dove accumula 43 presenze e realizza 7 gol, di cui 2 nei play-off. Lo scorso anno, ha raggiunto la finale play-off di Lega Pro, persa successivamente proprio contro i blucelesti.

Giacomo Beretta è un attaccante centrale classe 1992. Nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di Ascoli, Juve Stabia, Pro Vercelli, Entella, Carpi e Cittadella in Serie B collezionando 228 presenze e 33 gol. In aggiunta, ha vestito in serie C le maglie di Pavia, Lecce e Foggia accumulando 85 presenze e realizzando 20 reti.

Joaquin Dalmasso è un portiere argentino, classe 2000, alto 1,98 m. Ha vestito la maglia del Foggia per 3 stagioni, realizzando 32 presenze e 11 clean sheet.