CARATE BRIANZA (MB) – Se lo aggiudica il Lecco il triangolare amichevole di Carate Brianza disputato domenica 20 agosto. La compagine di mister Foschi infatti conquista due vittorie in altrettante partite della durata di 45′ contro Folgore Caratese (Serie D) e Nuova Sondrio (Eccellenza).

In attesa di poter esordire in Serie B, ma soprattutto della sentenza del Consiglio di stato del 29 agosto, che dovrebbe confermare quanto deciso dal Tar e sancire definitivamente la promozione in B del Lecco, la squadra allenata da Foschi disputa un triangolare convincente, utile soprattutto a mettere minutaggio nelle gambe.

Il torneo inizia con un pareggio per 0-0 tra i padroni di casa della Folgore Caratese e la Nuova Sondrio. Quindi i blucelesti, schierati da Foschi con il consueto 3-5-2, si impongono contro il Sondrio per 2-0 grazie a una doppietta di un Pinzauti. Nel secondo match il Lecco, rischiando qualcosina di troppo, supera per 1-0 la Folgore Caratese con un gol di testa di Eusepi su cross di Scapuzzi al minuto 25.

Nonostante il doppio successo, è evidente che al Lecco mancano ancora giocatori decisivi per disputare un campionato impegnativo come quello di Serie B. Per questo ci si aspettano diversi colpi di mercato per rinforzare la rosa.

Ma dal mercato devono arrivare tanti rinforzi e questo il direttore sportivo Domenico Fracchiolla lo sa bene. Urgono almeno cinque o sei calciatori di livello, tra i quali un attaccante di spessore. L’obiettivo numero uno, perso Jacopo Pellegrini che è andato al Vicenza, resta il serbo del Venezia Andrija Novakovich, classe 1996.

RedSpo