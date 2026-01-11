CALCIO. LECCO-TRIESTINA 1-0. ŠIPOŠ, PRIMA IL PREMIO POI IL RIGORE

LECCO – Il Leone protagonista: prima insignito del premio d amigliore del mese di dicembre, quindi in rete su calcio di rigore. Prima dell’inizio del match ecco Leon Šipoš con il premio ricevuto in qualità di MVP Sky WiFi del girone A per il mese di dicembre 2025 (credit Calcio Lecco 1912).

La prima frazione di gioco al “Rigamonti-Ceppi” si chiude con il Lecco avanti 1-0 sulla Triestina.

Dopo un avvio equilibrato con errori difensivi da entrambe le parti, Cernigoj colpisce un palo al 15’. La Triestina spinge ma il Lecco cresce nel finale: al 39’ l’arbitro assegna un rigore ai blucelesti per fallo di Cernigoj su Rizzo, confermato dal replay. Dal dischetto, il Lecco realizza il vantaggio a due minuti dall’intervallo con Šipoš, che spiazza Matosevic. Quattro poi i minuti di recupero concessi dal fischietto torinese Massari.

La ripresa ricomincia senza sostituzioni da una parte e dall’altra. Al 6′ tira bene Metlika, grande risposta del portiere alabardato Matosevic. Ancora una conclusione (stavolta di Furrer) al quarto d’ora ma niente di fatto. Preme la Triestina, senza concretizzare; quindi triplo cambio per il Lecco che inserisce Basili, Mihali e Bonaiti per Rizzo, Furrer e Zanellato. E subito Basili spara forte, con respinta in calcio d’angolo. Tiene l’1-0, ma ancora non basta.

Al 31′ subentra a Mallamo il baby Nova (2008). 36′: grandissimo Furlan su conclusione di D’Urso ma premono gli ospiti che vanno anche in gol: il pareggio di Silvestri viene però annullato per fallo commesso da quest’ultimo. Soffre il Lecco.

Galeandro rileva Šipoš al 40′,oco dopo ancora Basili vicino al raddoppio. Finisce 1-0 dopo 6′ di recupero e i blucelesti rimangono nelle zone altissime della classifica.

RedSpo

.

LECCO-TRIESTINA 1-0

Primo tempo 1-0

MARCATORI: 43′ p.t. Šipoš (LC) rigore

ARBITRO: sig. Lorenzo Massari della sezione AIA di Torino

SPETTATORI: 2.478 di cui 18 giunti da Trieste