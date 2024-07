LECCO – Calcio Lecco comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Beghetto dal Pisa Sporting Club 1909 a titolo temporaneo per la stagione 2024/25.

Esterno sinistro classe 1994, nativo di Perugia, in carriera ha vestito le maglie di Padova, Este, SPAL, Genoa, Frosinone, Alessandria, Perugia e Venezia, raccogliendo 43 presenze in Serie C, 143 in Serie B e 30 in Serie A.