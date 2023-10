LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica “di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Mister Luciano Foschi“.

“Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro e per essere stato l’allenatore del raggiungimento della promozione in B”, la società “augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Fatale all’allenatore che ha riportato il Lecco in Serie B dopo 50 anni dall’ultima volta l’avvio di campionato difficilissimo e in particolare il pesante 3-0 maturato sabato a Cosenza. Nelle stesse ore è saltata anche un’altra panchina tra i cadetti, quella di Michele Mignani al Bari. Il principale candidato alla sua successione sembra essere Pasquale Marino.

Tornando a Lecco, pure qui si apre la pratica “nuovo allenatore”: in pole position Zaffaroni, Javorcic, Brocchi, ma non manca l’ipotesi di un ritorno clamoroso: quello di De Paola. La Gazzetta dello Sport aggiunge un altro nome importante, quello di Fabio Liverani.

Parola a via don Pozzi.

RedSpo

LEGGI ANCHE: