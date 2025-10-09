CALCIO LECCO: UN OTTOBRE DECISIVO CHE PASSA DALL’ALBINOLEFFE

LECCO – La nona giornata del campionato di Serie C, girone A, vede la Calcio Lecco di mister Federico Valente impegnata domenica 12 ottobre alle 17:30 in trasferta contro l’AlbinoLeffe. I blucelesti arrivano al match con 18 punti in classifica, al secondo posto e a -4 dalla capolista Vicenza. I bergamaschi invece di punti ne hanno 12.

La Calcio Lecco ha collezionato finora 5 vittorie e 3 pareggi, due dei quali arrivati nelle ultime due giornate contro Giana Erminio e Virtus Verona. Una squadra ancora imbattuta, ma che deve ritrovare la vittoria se punta davvero a qualcosa di importante. Il Vicenza infatti non aspetta nessuno con ben 7 successi e un pari.

Dietro ha frenato anche il Brescia (15 punti) con tre pareggi di fila, mentre è in rimonta l’Inter U23 (15 punti). Tutto questo per dire che a Zanica contro l’AlbinoLeffe serve tornare al successo, o quantomeno dimostrare di avere ancora una mentalità vincente. Perché sarebbe un vero peccato sprecare l’inizio sprint di campionato e ridimensionare le ambizioni da promozione.

In questo senso, ottobre potrebbe rivelarsi un mese decisivo. Dopo la gara contro l’AlbinoLeffe, il 19 ottobre ci sarà il big match casalingo contro il Brescia. Dopo questi due impegni, avremo sicuramente le idee più chiare sulle ambizioni lecchesi. Infine, l’undicesima giornata proporrà Renate-Lecco, l’impegno meno gravoso del mese, ma carico di insidie.

