CALCIO LECCO: UN PRIMATO DA CONFERMARE CONTRO IL TRENTO

LECCO – Dieci punti in quattro partite, frutto di tre vittorie e un pareggio. La Calcio Lecco non poteva cominciare meglio la stagione 2025/26 del campionato di Serie C. Un bottino che le consente di condividere ora la vetta con il Vicenza, a +1 su Brescia e Pergolettese.

Le vittorie di mister Valente e i suoi ragazzi sono arrivate contro Ospitaletto, Dolomiti Bellunesi e con l’Inter U23 nell’ultimo turno, mentre l’unico pari è stato ottenuto nella seconda giornata fuori casa contro la Triestina.

Sono 7 i gol fatti, solo 2 quelli subiti. A conferma dell’importanza di non prendere gol in un campionato lungo e ancora indecifrabile.

La quinta giornata dirà di più sulle ambizioni lecchese quando al Rigamonti-Ceppi domenica 21 settembre alle 15 arriverà il Trento, attualmente a quota 5 in classifica.

RedSpo