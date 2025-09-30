CALCIO LECCO UNDER 13: ESORDIO CON VITTORIA CONTRO L’INTER

MILANO – Inizia nel migliore dei modi l’avventura in campionato per gli Under 13 della Calcio Lecco 1912 di mister Francesco Rotta, che nell’esordio stagionale superano l’Inter con un convincente 4-2 (3-2 nei tempi). Una partita tutt’altro che semplice per i giovani blucelesti, chiamati subito ad affrontare una delle squadre più blasonate e competitive del panorama giovanile nazionale.

Nonostante la difficoltà dell’impegno, i ragazzi allenati dallo staff tecnico lecchese hanno messo in campo una prestazione di altissimo livello, sia sotto il profilo tecnico che caratteriale. Il risultato è frutto di un grande lavoro di squadra, costruito giorno dopo giorno durante gli allenamenti, con impegno, dedizione e tanta voglia di crescere.

“Sì, abbiamo lavorato sodo in queste settimane,” hanno commentato i giovani protagonisti a fine partita. “Ma l’importante adesso è mantenere i piedi per terra, perché non abbiamo ancora fatto niente. Uscire da questa gara con una vittoria è bellissimo, ma ancora più importante è la consapevolezza dei nostri mezzi, che deve andare sempre di pari passo con l’umiltà”.

Un messaggio chiaro e maturo, che dimostra quanto il gruppo sia già unito e concentrato su un percorso di crescita, che va ben oltre il risultato del singolo incontro. La vittoria contro l’Inter è un segnale forte, ma il campionato è appena cominciato, e sarà fondamentale affrontare ogni partita con lo stesso spirito combattivo e la stessa determinazione.