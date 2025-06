CALCIO LECCO: UNDER 15, CINQUINA AL PERUGIA IN ANDATA DI SEMIFINALE

LECCO – Non c’è storia nella gara d’andata delle semifinali dei playoff del campionato Under 15 Serie C. I blucelesti di mister Alessandro Vicinanza Toscano battono 5-1 il Perugia con un poker nella sola metà del primo tempo che chiude in anticipo tutti i conti. Distanze che si mantengono fino al fischio finale.

Gara di ritorno in programma nel fine settimana del 15-16 giugno, con data e orario ancora da definire.

Lecco-Perugia 5-1

Marcatori: 9’ Mastromarino, 13’ Casagrande, 19’ Terranova, 23’ Casagrande, 53’ Tromboni, 62’ Mastromarino

Lecco: Agrati, Leoni, Origo, Fellini (83’ Mangone), Fouja, Servietti, Terranova, Mastromarino, Casagrande (60’ Ariu), Famà (70’ Shullani), Valente. A disp. Cuppari, Del Duca, Baggiarini, Zitari, Cantera, Gallucci. All. Vicinanza Toscano

Perugia: Arcioni, Bisonni, Brunori (52’ Citernesi), Rosati, Minestrini, Galeotti (70’ Marinelli), Cirillo, Ferdinandi (70’ Chierico), Checcarelli (70’ Proietti), Pascucci (52’ Tromboni), Piazza (52’ Burrini). A disp. Organai, Turchi, Porcu. All. Romoli

Arbitro: Manzini

Ammoniti: Famà, Servietti, Fellini, Ariu, Piazza, Galeotti, Marinelli

Espulsi: Tromboni (71’)