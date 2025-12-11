CALCIO LECCO: VALENTE CERCA LA RICONFERMA IN TRASFERTA A LUMEZZANE

LECCO – Il Lecco torna al “Tullio Saleri” per affrontare un Lumezzane in grande forma, deciso a difendere un tabù che dura dal 1994. La squadra di mister Federico Valente arriva alla sfida dopo il successo contro l’Alcione, risultato che ha riportato i blucelesti al secondo posto, ma il calendario impone subito un’altra trasferta impegnativa a soli cinque giorni di distanza.

Nel prepartita, Valente ha sottolineato la solidità dell’avversario e la necessità di mantenere alta l’intensità. Il tecnico ha ribadito fiducia nel gruppo nonostante qualche assenza e piccoli problemi fisici come quello di Voltan, evidenziando come la rosa ampia e i giovani in crescita possano garantire soluzioni importanti. Fondamentale, per l’allenatore, continuare a costruire gioco e restare concentrati nei momenti chiave.

Sul percorso fin qui, Valente ha rimarcato la soddisfazione per la media punti e per l’atteggiamento della squadra, nonostante gli infortuni che hanno rallentato il lavoro settimanale.

Il Lecco è dunque atteso da una prova di maturità contro un avversario organizzato e in fiducia. Una gara che può dire molto sulla capacità dei blucelesti di confermarsi e di restare lucidi anche nelle difficoltà.

RedSpo