CALCIO LECCO, VALENTE: “COMPLIMENTI AI RAGAZZI, CI RIALZEREMO”

LECCO – In una delle sfide più attese della stagione, la Calcio Lecco offre una prestazione di alto livello, dominando il gioco contro il Cittadella, ma paga a caro prezzo un calcio di rigore al minuto 86 che la condanna alla sconfitta per 0-1 . Lo realizza Castelli.

Mister Federico Valente, visibilmente amareggiato nell’intervista a fine gara, sottolinea la grande prova della sua squadra: “Non so cosa dire, devo solo fare i complimenti ai ragazzi e al mio staff, perché questo percorso è quello giusto. Se fossimo andati in vantaggio subito magari la partita sarebbe cambiata. Mi ha fatto davvero piacere vederli giocare oggi”, le parole del tecnico.

Valente commenta anche le scelte tecniche che hanno caratterizzato la partita: “Ho dovuto fare delle sostituzioni all’ultimo momento, ma Davide Voltan ha risposto presente e questo per noi è molto importante. La squadra sa che ogni elemento è utile, dobbiamo avere sempre più opzioni”.

Riguardo all’episodio nel finale e alla prova di Zanellato, il tecnico ammette: “Devo proteggerlo ma sono anche molto critico. Non siamo posizionati benissimo e lui, nel tentativo di difendere, ha allungato il braccio. Ha comunque fatto una buona partita, ma questo significa che c’è ancora margine di miglioramento”.

Valente prova poi a rinfrancare i suoi anche dal punto di vista psicologico: “Sono arrabbiati, giustamente, perché hanno dato tutto sul campo. Ma ci rialzeremo, anche perché molti giocatori sono fuori, e io devo dare fiducia a tutti”.

A fine gara ha parlato anche Gregorio Tanco, che esprime con forza la consapevolezza di una squadra in crescita: “Abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, si è vista una sola squadra in campo e la prestazione è stata ottima. Purtroppo un episodio sfortunato ha deciso la partita”. L’ala bluceleste conferma che la sconfitta pesa, ma è la prova offerta a contare di più: “Non hanno fatto un tiro in porta, ma abbiamo perso. Siamo arrabbiati, è normale, ma questa prestazione deve darci fiducia per il futuro. Ora pensiamo al Vicenza senza guardare troppo l’avversario”.

RedSpo