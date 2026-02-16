CALCIO LECCO, VALENTE: “CON LA VIRTUS VERONA COME SULLE MONTAGNE RUSSE”

LECCO – Il Lecco incassa un’altra rimonta, stavolta da parte della Virtus Verona, pareggiando 2-2 un match surreale al Rigamonti-Ceppi. Proprio come all’andata, i blucelesti si sono trovati avanti 2-0, ma hanno visto svanire il vantaggio nei minuti finali, stavolta tra le mura amiche e con l’amarezza di un’espulsione precoce. Una partita caotica, zeppa di episodi, che si chiude con un punto equo per entrambe le squadre.

Dopo la gara, mister Federico Valente commenta: “Oggi mi sembra di aver vissuto su delle montagne russe. Per me è fuorigioco, così sembra dalla nostra camera tattica ma sulle camere televisive non si vede. Brutto per Furrer uscire subito e a Rizzo avrei voluto dare una pausa: ci hanno messo in difficoltà con il cambio di Mastour e il cambio di modulo: abbiamo fatto benissimo in fase difensiva, poi non riusciamo a seguire su due cross… Il secondo mi dà fastidio. I ragazzi hanno dato l’anima: dispiace per non aver fatto tre punti, ma perderla sarebbe stato anche peggio”.

Sul secondo gol incassato troppo facilmente, non nasconde la frustrazione: “Sì, se entrano lì diventa difficile. Mi dispiace veramente tanto, se vinci 2-0 questa partita devi dire solo chapeau. Dispiace non aver vinto, se sei sopra con il doppio vantaggio dai tutto per portare a casa quel risultato”.

L’espulsione di Marrone dopo appena un quarto d’ora ha stravolto i piani: “È una questione d’incrocio tra i piedi… Sono attimi, per me nasce prima perché la perdiamo male prima a centrocampo e prendiamo la ripartenza: dispiace anche per Luca perché ha fatto delle settimane top. Dovremo anche ricostruire la difesa, troveremo delle soluzioni: scusate se rido amaramente, ma ogni settimana perdiamo qualcuno”. Un elogio va a Konatè, pilastro del reparto: “Non dimostra di avere 19 anni, per questo l’ho voluto subito. Ha una voglia immensa di dare una mano, oggi ho fatto riposare Parker per il primo tempo: sono contento di avere queste punte a disposizione”.

Il rosso ha costretto a ridisegnare la gara: “Sì, avevo in testa Urso e le situazioni di Battistini, Romani e Kritta. Abbiamo molte variazioni possibili sui cambi: ho cambiato i centrocampisti perché hanno fatto una distanza impressionante. Adesso dobbiamo recuperare, domenica prossima avremo un’altra gara difficile».

Matteo Battistini riavvolge il tape sul gol del 2-2: “Dal campo mi è sembrato che Zarpellon sia entrato troppo facilmente dentro l’area e poi loro si sono fatti trovare pronti sul secondo palo. Abbiamo difeso benissimo in 10, praticamente in 9 nel finale con Romani zoppo: prendere gol così ci fa arrabbiare e ci lascia del rammarico”. Sugli infortuni che falcidiano la rosa: “Difficile dare spiegazioni, quello di oggi è un infortunio che nasce da un contrasto”.

“L’espulsione è stata un episodio con l’attaccante bravo a prendere il tempo a Luca, forse in fuorigioco. Non abbiamo mai preso sottogamba le partite”. Fisicamente in forma nonostante il campo pesante: “Meglio, grazie. Il campo è un po’ pesante, ma siamo abituati. Sì, tanti ragazzi hanno una gamba importante e anche oggi abbiamo gestito bene la palla per larghi tratti. Dobbiamo lavorare con intensità”. In emergenza totale: “Deciderà il mister chi schierare, non è compito mio». Sulla classifica, lucidità totale: «Sarà una frase fatta ma non siamo attenti a nessuno, siamo concentrati solo su noi stessi”.