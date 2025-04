CALCIO LECCO, VALENTE DOPO IL KO DI CALDIERO: “FA MALE, SPIACE PER I TIFOSI”

LECCO – Novanta minuti di passione contro una squadra in lotta per i playout: si può riassumere in questo modo la sfida persa dal Lecco contro il Caldiero Terme, con i blucelesti già salvi che si sono resi pericolosi sostanzialmente solo nel secondo tempo, attaccando confusamente dopo una partita dai pochi acuti. Mister Federico Valente si è detto infastidito in particolare per lo svantaggio accumulato già a metà primo tempo, che ha reso ulteriormente difficoltosa la non avvenuta rimonta, e ha affermato di voler coinvolgere al massimo il gruppo squadra per superare insieme queste difficoltà.

A rimanere da perenne monito è un dato ben poco confortante: nelle 19 trasferte di questo campionato, i lecchesi non hanno ottenuto nessuna vittoria, con l’ultima che rimane l’ormai arcinoto 2-1 a Palermo di ottobre 2023, 537 giorni prima.

Ultimo atto venerdì prossimo al Rigamonti-Ceppi contro l’Atalanta U23, con la speranza di concludere con una nota positiva un campionato segnato da troppi bassi e pochi alti subito dopo la stagione in cadetteria.

A seguire le dichiarazioni dell’attaccante bluceleste Julian Kristoffersen.