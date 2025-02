CALCIO LECCO, VALENTE: “IN CAMPO SENZA PAURA CONTRO LA PRO PATRIA”

LECCO – Sabato 22 febbraio alle 17:30 va in scena al Rigamonti-Ceppi la partita tra Lecco e Pro Patria, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Un match salvezza visto che i blucelesti occupano la sedicesima posizione a quota 29, mentre la Pro Patria è diciottesima con 21 punti.

“Penso che le ultime 11 partite che ci aspettano sono tutte partite da affrontare con massima attenzione e dovremo scendere in campo con una determinazione ben precisa – esordisce il tecnico Federico Valente nella conferenza stampa della vigilia – E con una concentrazione massima perché ogni piccolo errore ti può far male, ogni piccolo sbaglio può concedere un gol all’avversario. Bisogna avere la massima lucidità anche davanti alla porta, essere cattivi e voler fare gol”.

Sulle condizioni fisiche di Martic e Marrone: “Ero veramente un po’ impaurito perché riguardo i problemi muscolari non si sa mai quanto grave siano – spiega Valente – Sono contento che Manuel questa settimana ha potuto allenarsi regolarmente: ha fatto un po’ meno il primo giorno, però poi ha fatto tutto. Dunque Martic dovrebbe esserci, se domani tutto va bene. Luca Marrone invece ha ancora qualche problemino. Adesso vediamo come si risveglia domani mattina. Oggi abbiamo provato a fare un po’ le velocità alte, quello è il test finale per scendere in campo e lì ha detto che non si sentiva ancora al 100%”.

Situazione spogliatoio. “Sto sentendo una volontà di voler prendere una strada positiva, dunque per questa partita, come già ho detto l’altra volta, la paura non aiuta – continua il tecnico – Devi scendere in campo con coraggio e poi giochiamo davanti alla nostra tifoseria: faccio ai nostri tifosi un grande complimento perché sabato scorso ci hanno dato un grande sostegno, sembrava di giocare in casa. Naturalmente speriamo che anche questo sabato ci diano una mano spingendo i ragazzi. Noi vogliamo veramente con tutto il cuore dare loro una prestazione di cuore“.

Capitolo Pro Patria. “Contro il Padova hanno fatto molto bene, poi hanno perso per due o tre episodi – dice Valente – Vedendo la loro ultima partita contro la Union Clodiense, ho visto che hanno recuperato e vinto dopo essere passati in svantaggio. Hanno un’idea chiara con la palla, provano a giocare. In fase di non possesso anche devi veramente trovare soluzioni contro il loro pressing a metà campo. E poi comunque escono forti e c’è una transizione importante. Penso che ci siamo ben preparati e troveremo soluzioni sia in fase di possesso sia di non possesso”.

Battistini o Martic? “Penso che al momento Matteo ci ha fatto vedere che lui centralmente, dopo il lungo infortunio che ha avuto, ci dà una guida, mentre Manuel ha più gamba forse al momento, è un po’ più fresco e ci potrebbe dare una mano spingendo in avanti. Al momento sono queste le idee che ho in testa”. Su Attys: “Più che una punta è una sottopunta. Poi più che di moduli 3-4-3 o 3-4-2-1, preferisco parlare di principi. Ha gamba ed è bravo palla al piede, è un giocatore interessante per la nostra idea di calcio. Galeandro l’ho riconfermato a Renate dopo la prima partita fatta con grande cuore, ora si è resettato tutto. Vedremo adesso l’ultimo allenamento di domani, quindi deciderò chi schierare”, conclude Valente.