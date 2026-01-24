CALCIO LECCO, VALENTE: “INTER IMPREVEDIBILE, SARÀ UNA BELLA GARA”

LECCO – Importante impegno lunedì sera alle 20:30 per la Calcio Lecco, che ospita l’Inter U23 al Rigamonti-Ceppi per la 23esima giornata di Serie C, girone A. 44 i punti dei blucelesti in classifica, 34 quelli dei nerazzurri. Serve una vittoria per dare continuità e restare al secondo posto solitario, distanziando ulteriormente i giovani interisti.

“Sappiamo che l’Inter ha una rosa ampia, fanno molti cambi con giocatori che prima ci sono e poi no, salgono in prima squadre e viceversa. Questo impedisce di capire chi scenderà in campo esattamente – dice mister Federico Valente nella conferenza stampa dell’antivigilia -. Vedremo comunque una bella partita. Hanno intensità e voglia di fare bene, mi aspetto ritmi molto alti”

“Edoardo Duca ci ha raggiunto la scorsa settimana ed è arrivato da un’influenza. Pe questo non ha ancora giocato, oltre al fatto che tutti in allenamento si erano meritati di iniziare o entrare a gara in corso. Duca ha fatto una settimana lunga, può farsi vedere anche dal nostro pubblico: non so se dal primo minuto o dalla panchina – dice ancora Valente parlando del nuovo arrivato Duca e poi degli infortunati -. Questa settimana si sono infortunati due giocatori: Kritta e Romani. Voltan poi è stato operato e Battistini potrebbe farcela per il Trento, idem Kritta”.

Sono 10 i punti in classifica di distacco tra le due formazioni. “Se li avessero loro 10 punti in più di noi, non sarebbero rubati – spiega il tecnico – Non è facile allenare una formazione under 23 perché una volta hai dei giocatori e la volta dopo non li hai più. Io ho sempre i miei 24 giocatori”.

Sul ruolo di Lovisa, Valente sorride: “Può fare sia il braccetto sia l’esterno. Ci sono anche Ferrini e Anastasini, ma fa parte dello sport avere degli infortuni. Ferrini? La squadra da metà luglio ha iniziato un percorso insieme, è cresciuta tanto anche fisicamente e lui si è fatto male sul più bello. Ci sono voluti due-tre mesi di pazienza. Se fai entrare un elemento non al 100% gli fa più male che bene, valuteremo bene anche in base a quello che ci aspetterà lunedì”.

“Damiano Basili sì, può fare la prima punta. Ma è giovane, un 2004, deve capire che servono dei movimenti diversi rispetto a quelli a cui è abituato. Ha comunque tanta fame e voglia di imparare. Lui può fare anche il trequartista e la mezz’ala, il quinto non lo so. Il mercato? In nove giorni cambia il mondo, vogliamo la punta ma è inutile prendere qualcuno tanto per compare. Io penso che arriverà”, conclude Valente.

RedSpo