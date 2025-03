CALCIO LECCO, VALENTE: “LA FERALPISALÒ È UNA GRANDE SQUADRA, SERVE INTENSITÀ”

LECCO – Domani, domenica 9 marzo, appuntamento al Rigamonti-Ceppi con Lecco-FeralpiSalò, match valido per la trentesima giornata del girone A di Serie C. 33 i punti attuali della Lecco Calcio contro i 55 della FeralpiSalò che veleggia in terza posizione. La partita sarà trasmessa, oltre che da Sky come d’abitudine, anche da RaiSport e su Fifa+.

“La FeralpiSalò ha tanta qualità e fa un gioco molto interessante – esordisce mister Federico Valente nella conferenza stampa della vigilia – Abbiamo cercato delle soluzioni per contrastarli anche se noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Marrone? Ha recuperato, sono contento. Anche Mendoza è a disposizione. Il gruppo si sta impegnando e fa quello che chiedo. Non penso che dobbiamo cambiare qualcosa in difesa, ma dobbiamo dare continuità. Marrone è importante per questo, ci dà una sicurezza enorme. È importante per la squadra”.

I lecchesi sono attualmente a +2 sulla zona playout, visto la penalizzazione della Triestina, ora scivolata a quattro lunghezze dai blucelesti. Una situazione che rimette in gioco tutti. “Noi guardiamo solo a noi stessi, statisticamente ci mancano dei punti per salvarci – spiega il tecnico – Dobbiamo fare 44-45 punti e prima li facciamo e meglio è. Per battere la FeralpiSalò dobbiamo vincere il primo duello e poi anche il secondo in tutte le fasi di gioco. Decisiva sarà la fase di non possesso, dobbiamo accettare il loro palleggio, ma noi avremo i nostri tifosi dietro a spingerci”.

“Chi guarda i nostri allenamenti sa che io chiedo ritmo e qualità fin dal primo passaggio. Durante la partita non puoi andare piano, stessa cosa quando ti alleni. Mercoledì sono stato anche morbido – ironizza Valente – ma io sono critico se non c’è l’atteggiamento, non è una cosa negoziabile e non riguarda Battistini, Anderson o un giovane. La percepiscono come una cosa positiva per loro stessi come singoli e come gruppo. Noi ci alleniamo sempre così, con intensità. Bisogna correre e chi non lo fa non vince”, conclude Valente.