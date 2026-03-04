CALCIO LECCO, VALENTE: “LAVORARE A TESTA BASSA E RIPARTIAMO DALLE BASI”

LECCO – Delusione e amarezza in casa Calcio Lecco dopo la brutta sconfitta casalinga di ieri sera contro il Renate . Un netto 0-3 che certifica la crisi dei blucelesti, ora reduci da 2 pareggi e due ko. Dal secondo al quinto posto in classifica in una manciata di giornate.

“Oggi siamo stati poco impattanti sui duelli e poco aggressivi sulle seconde palle. Non abbiamo avuto una reazione dopo il gol. Pensavo e speravo che dopo Brescia avremmo potuto fare meglio, ma non ci siamo riusciti”, dice il tecnico Federico Valente dopo la partita. L’allenatore bluceleste sottolinea l’urgenza di reagire: “Questa sconfitta ti fa capire che dobbiamo lavorare tanto a testa bassa. Dobbiamo continuare a farlo perché mancano ancora 8 partite alla fine, bisogna riprendere ritmo e fiducia”.

La Calcio Lecco ha mostrato il lato peggiore di sé: “Non siamo riusciti a posizionarci bene sulle loro ripartenze e non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Siamo bloccati mentalmente, non siamo riusciti ad andare in profondità e loro ci hanno sorpreso sulle seconde palle. Dobbiamo ripartire dalle basi, faccio i complimenti al Renate per quello che ha fatto”.

Valente difende il gruppo nonostante il flop: “Non voglio trovare scuse o alibi, ora dobbiamo cercare solamente delle soluzioni per uscire da questa situazione. Non penso che la mia squadra mi abbia tradito”. Serve un cambio di rotta per le sfide in arrivo: “Le palle perse all’inizio di match ci hanno fatto perdere fiducia. La fiducia si basa sulla semplicità nel fare le cose, si deve essere più arrabbiati nell’area a difendere, così come sul rigore. Bisogna ricominciare a crederci. Adesso andiamo verso Arzignano”.

L’allenatore conclude: “A mio parere il gol arriva troppo presto e ci ha tolto stima, così come le loro ripartenze. Ho messo due punte più vicine, ci vuole un po’ di tempo per abituarsi ma non penso sia quello il problema. Bisogna ricominciare a lavorare sulle basi”.

“Prendere sempre gol, spesso alla prima occasione, un po’ ti può condizionare e creare delle insicurezze – commenta Jacopo Furlan -. Come giocatore c’è da chiedere scusa alla gente e a noi stessi per la mancata reazione, verso i sacrifici e la preparazione di una partita da parte nostra come dello staff. Chi è venuto a vederci non si meritava questa prestazione”.

“Oggi è stato il culmine di un periodo di gare – aggiunge -. C’è poco da dire: è il momento di stare tutti uniti, senza trovare colpevoli né piangerci addosso cercando d’invertire un trend che, dati alla mano, è imbarazzante e non rappresenta quello che abbiamo fatto per mesi”.

“Posso assicurare che remiamo tutti dalla stessa parte insieme al tecnico. Mi sento solo di chiedere unità senza indicare un colpevole, anche da parte vostra”, conclude Furlan