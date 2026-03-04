CALCIO LECCO, VALENTE: “LAVORARE A TESTA BASSA E RIPARTIAMO DALLE BASI”

LECCO – Delusione e amarezza in casa Calcio Lecco dopo la brutta sconfitta casalinga di ieri sera contro il Renate . Un netto 0-3 che certifica la crisi dei blucelesti, ora reduci da 2 pareggi e due ko. Dal secondo al quinto posto in classifica in una manciata di giornate.

“Oggi siamo stati poco impattanti sui duelli e poco aggressivi sulle seconde palle. Non abbiamo avuto una reazione dopo il gol. Pensavo e speravo che dopo Brescia avremmo potuto fare meglio, ma non ci siamo riusciti”, dice il tecnico Federico Valente dopo la partita. L’allenatore bluceleste sottolinea l’urgenza di reagire: “Questa sconfitta ti fa capire che dobbiamo lavorare tanto a testa bassa. Dobbiamo continuare a farlo perché mancano ancora 8 partite alla fine, bisogna riprendere ritmo e fiducia”.

La Calcio Lecco ha mostrato il lato peggiore di sé: “Non siamo riusciti a posizionarci bene sulle loro ripartenze e non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Siamo bloccati mentalmente, non siamo riusciti ad andare in profondità e loro ci hanno sorpreso sulle seconde palle. Dobbiamo ripartire dalle basi, faccio i complimenti al Renate per quello che ha fatto”.

Valente difende il gruppo nonostante il flop: “Non voglio trovare scuse o alibi, ora dobbiamo cercare solamente delle soluzioni per uscire da questa situazione. Non penso che la mia squadra mi abbia tradito”. Serve un cambio di rotta per le sfide in arrivo: “Le palle perse all’inizio di match ci hanno fatto perdere fiducia. La fiducia si basa sulla semplicità nel fare le cose, si deve essere più arrabbiati nell’area a difendere, così come sul rigore. Bisogna ricominciare a crederci. Adesso andiamo verso Arzignano”.

L’allenatore conclude: “A mio parere il gol arriva troppo presto e ci ha tolto stima, così come le loro ripartenze. Ho messo due punte più vicine, ci vuole un po’ di tempo per abituarsi ma non penso sia quello il problema. Bisogna ricominciare a lavorare sulle basi”.