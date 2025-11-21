CALCIO LECCO, VALENTE: “NON VEDO L’ORA DI AFFRONTARE IL CITTADELLA”

LECCO – La Calcio Lecco di mister Federico Valente si prepara al secondo grande appuntamento stagionale: domenica alle 20:30, infatti, i blucelesti affronteranno in casa il Cittadella, la squadra più in forma del momento nel girone A di Serie C.

Nella conferenza stampa della vigilia, Valente ha commentato la situazione meteo sottolineando come possa influire sul gioco, ma si mostra fiducioso per un miglioramento delle condizioni. Sul Cittadella: “Conosco bene il mister e la squadra è in forma, non vedo l’ora di scendere in campo per vedere chi si è preparato meglio per preparare l’avversario”, dice.

Dal punto di vista della rosa, Valente ha evidenziato alcuni dubbi legati all’infermeria: Romani è rientrato dopo un piccolo problema al soleo, mentre Furrer è ancora fermo per un problema muscolare al polpaccio riscontrato durante la partita contro la Pro Patria. Per quanto riguarda Mallamo, il suo utilizzo è ancora incerto.

Il tecnico spiega che in campo si preparano varie opzioni tattiche, ma ribadisce l’importanza di mantenere calma e lucidità, soprattutto nei primi minuti successivi a un gol, fondamentale per gestire la partita. Riguardo l’assenza di Furrer, Valente non si preoccupa e ricorda la buona prestazione fornita contro l’Arzignano nonostante l’assenza, sottolineando la possibilità di ricorrere a giocatori come Voltan e Pellegrino.

Sul calendario e la situazione del campionato: “Se avessi la palla magica vorrei vittorie nostre e del Brescia, andresti così a Vicenza con un -5. Penso di domenica in domenica, ma se potessi esprimere il mio desiderio sarebbe questo”, conclude il tecnico sorridendo.

RedSpo